Умерла любимица Принса, которую снимали в его клипах

Умерла белая голубка по имени Divinity («Божественность»), принадлежавшая знаменитому певцу Принсу. Птица прожила 28 лет. Это очень солидный возраст для голубя, пишет NYtimes.

Любимый питомец пережил Принса на пять лет. Белая голубка Divinity была звездой нескольких клипов певца. Она жила в специально оборудованном вольере в его поместье в Чанхассене, Миннесота.

Журналисты считали, что любовь к белым голубям была связана с религиозными убеждениями певца — он был Свидетелем Иеговы и вплоть до своей смерти посещал молитвенные собрания.

Напомним, знаменитый американский музыкант Принс скончался 21 апреля 2016 года в своей домашней студии звукозаписи. Его тело обнаружили в лифте. Следствие полагает, что в момент смерти рядом с музыкантом никого не было.

Смерть наступила от передозировки препаратом, содержащим опий. За шесть месяцев до смерти, в декабре 2015 года, у музыканта был диагностирован СПИД.

Фото nypost.com

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