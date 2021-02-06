"Не навязываюсь и не прошусь": жена Кошевого рассказала о единственном случае сотрудничества с супругой Зеленского

Супруга шоумена Евгения Кошевого Ксения Кошевая, как выяснилось, дочь крупного карточного шулера, является собственницей украинского бренда одежды Pico и даже шила платье для первой леди страны в августе 2019 года перед церемонией празднования Дня Независимости.

Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой.

Супруга актера студии «Квартал 95» подчеркнула, что сотрудничество с первой леди Украины было одноразовым.

«Я не навязываюсь. Я не прошусь. Мне как-то неудобно себя предлагать», — отметила Ксения, чей бренд, как известно, отшивает сценические наряды для программ студии «Квартал 95».

Кошевая рассказала, что платье обошлось в 8 тысяч гривен, денег с Елены Зеленской она не взяла бы никогда, но и жена президента больше к ней не обращалась.

По словам Ксении, Зеленская дважды была на примерке, ее визитам предшествовали приезды охраны, что было некоторым неудобством для сотрудников фирмы.

Бизнес-леди вспомнила, как в первый раз забыла предупредить персонал о проверке, и охрана напугала работниц цеха.

Напомним, старшая дочь Евгения Кошевого Варя ранее жаловалась на жесткий буллинг в школе. Девочка связывает такое отношение сверстников с популярностью ее отца.



Фото: Instagram/yalta_k

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