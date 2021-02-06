27.72 / 27.93 33.07 / 33.49
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Не навязываюсь и не прошусь": жена Кошевого рассказала о единственном случае сотрудничества с супругой Зеленского

7:35 6 февраля 2021
жена Евгения Кошевого

Супруга шоумена Евгения Кошевого Ксения Кошевая, как выяснилось, дочь крупного карточного шулера, является собственницей украинского бренда одежды Pico и даже шила платье для первой леди страны в августе 2019 года перед церемонией празднования Дня Независимости.

Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой.

Супруга актера студии «Квартал 95» подчеркнула, что сотрудничество с первой леди Украины было одноразовым.

«Я не навязываюсь. Я не прошусь. Мне как-то неудобно себя предлагать», — отметила Ксения, чей бренд, как известно, отшивает сценические наряды для программ студии «Квартал 95».

Кошевая рассказала, что платье обошлось в 8 тысяч гривен, денег с Елены Зеленской она не взяла бы никогда, но и жена президента больше к ней не обращалась.

По словам Ксении, Зеленская дважды была на примерке, ее визитам предшествовали приезды охраны, что было некоторым неудобством для сотрудников фирмы.

Бизнес-леди вспомнила, как в первый раз забыла предупредить персонал о проверке, и охрана напугала работниц цеха.

Напомним, старшая дочь Евгения Кошевого Варя ранее жаловалась на жесткий буллинг в школе. Девочка связывает такое отношение сверстников с популярностью ее отца.

Фото: Instagram/yalta_k

522

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Меган Маркл

Меган Маркл проиграла в популярности «ненавистнейшей женщине Британии», а принц Уильям опередил королеву

Крым

Россиянин предложил крымчанам сравнить жизнь на полуострове до и после 2014 года: вот что ему ответили

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер