Ждала приезда Тани две недели: звезда хип-хопа Cardi B в восторге от нового клипа украинки

Известный украинский клипмейкер Таню Муинью сняла для американской хип-хоп исполнительницы Cardi B новый, необычный клип.

По словам Cardi B, в новой работе ей хотелось отойти от откровенных сексуальных месседжей и сделать нечто похожее на чикагский дрилл, которым она вдохновлялась в начале карьеры.

Видео начинается со сцены, в которой Cardi B находится на кладбище рядом с надгробным камнем с надписью RIP 2020 («Покойся с миром 2020»).



Сама Cardi B предстает в виде фигурки на радиаторе машины, а в ее волосы вплетены головы кукол.

Это первый трек исполнительницы после выхода совместного с Megan Thee Stallion трека WAP и клипа к нему 7 августа прошлого года. Тогда за первые семь часов клип набрал более 5 миллионов просмотров.



В интервью Apple Music певица рассказала, что UP станет частью ее нового альбом, который она планирует выпустить в 2021 году и для которого уже записала около 50 треков.

Cardi B поблагодарила Таню в Instagram, добавив, что «ей понадобилось две недели, чтобы доставить клипмейкера из Украины в США».

Ранее Таню Муинью сняла клипы для испанской певицы Rosalía, Кэти Перри, Yungblud, Веры Брежневой.

Наибольшую славу ей принесли клипы для MONATIK на песни «Кружит», «Vitamin D», «УВЛИУВТ», «То, от чего без ума» и «Love it ритм», а также его совместной песни с Надей Дорофеевой из «Время и Стекло» «Глубоко».

Фото karabas. live/

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