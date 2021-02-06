Осколок распорол веко: Дженнифер Лоуренс едва не лишилась глаза

С голливудской звездой Дженнифер Лоуренс, которую ранее назвали в числе самых красивых женщин мира, произошел несчастный случай на съемках нового фильма «Не смотри вверх» в Бостоне. Как сообщает издание TMZ, 30-летняя актриса снималась в сцене, в ходе которой должно было взорваться окно ресторана. Планировался «управляемый взрыв», однако что-то пошло не так. Разлетевшиеся осколки стекла попали в Дженнифер. Один из них распорол ей веко. Все лицо залило кровью. Лоуренс, едва не лишившейся глаза, оказали медицинскую помощь. Съемки фильма были приостановлены.

Со звездой «Голодных игр» нередко случаются различные инциденты. Так, во время съемок фильма «Мать!» она надорвала диафрагму. И по меньшей мере четыре раза падала и спотыкалась на гламурных церемониях — в том числе во время вручения ей премии «Оскар» в 2013 году, когда она упала, поднимаясь по ступенькам на сцену.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Сгорела семейная ферма Дженнифер Лоуренс — родные кинозвезды-миллионерши собирают пожертвования.

Фото Instagram/jlawthequeen

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