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Шоу-бизнес

Модели-модницы: дочь Примадонны Кристина Орбакайте с дочкой Клавой появились на подиуме в одинаковых нарядах

9:42 6 февраля 2021
Орбакайте с мужем и дочерью

В одном из фан-аккаунтов Кристины Орбакайте появилось фото прежних лет, на котором мама с дочкой дефилируют по подиуму, принимая участие в фэшн-показе.

При этом Кристина и Клава облачились в наряды одного стиля и цвета — черно-белые аутфиты выдают в них настоящих модниц.

«С любимой дочуркой.», — подписан пост.

Читательницы страницы оставили массу восторженных отзывов, назвав маму и дочь красавицами и модницами.

Как известно, певица и актриса Кристина Орбакайте уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 49-летняя звезда воспитывает от него 8-летнюю дочку Клавдию. Все семейство уже давно обосновалось в США, где супруг артистки ведет дела, но периодически Орбакайте прилетает на Родину. Дочь Орбакайте Клава учится в третьем классе.

Всего у Орбакайте — трое детей, она многодетная мама. От первого брака с Владимиром Пресняковым у нее есть 29-летний сын Никита, а отцом второго сына, 22-летнего Дени, является бизнесмен Руслан Байсаров.

Напомним, у Кристины Орбакайте есть сводный брат по отцу Фабиан. Он крестный отец дочери Кристины Клавы. Мужчина человек непубличный, занимается компьютерной техникой. Живет в Москве в гражданском браке с девушкой, детей у него нет.

Фото radiokp.ru/, Instagram/orbakaite.kris

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