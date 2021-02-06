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Шоу-бизнес

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

10:19 6 февраля 2021
Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в белом просвечивающемся платье на бретелях, при этом совершенно без белья.

Актриса позирует, сидя в кресле, закинув ногу на ногу, а в руке держит перо павлина.

«Особенный день. Для моей любви», — подписала она публикацию.

В комментариях поклонники отмечают, что можно бесконечно долго смотреть и удивляться, как умело Анна сочетает женственность, скромность и сексуальность.


Напомним, что 26-летняя актриса Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале «Сваты» на «1+1».

Актриса в браке. О ее муже Иване известно мало. Пара воспитывает сына Мишу.

Фото Instagram /smorkovkina

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