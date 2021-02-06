Дело не в деньгах: стала известна причина проблем с разделом между Петросяном и Степаненко имущества на 1,5 млрд

Адвокат Сергей Жорин, который представляет в суде известного российского юмориста Евгения Петросяна, объяснил причину возникших у его клиента и его бывшей супруги Елены Степаненко проблем во время раздела имущества, пишет «Стархит».

Так, ранее стало известно, что исполнительные органы около двух лет готовили необходимые документы для итогового заседания суда. Слушание по делу должно состояться уже в марте. Итоговый документ составил 500 страниц.

При этом Жорин поспешил объяснить, почему подготовка к слушанию велась так долго и с чем связаны основные задержки. По словам адвоката, на рассмотрение повлияла пандемия.

«Нужно понимать, что речь не идет о каких-то баснословных суммах. Просто экспертиза совпала с периодом пандемии, а это заметно усложнило работу. К тому же в списке имущества есть предметы искусства, антиквариат. То есть оценку проводили сначала одни специалисты, потом другие и так далее. Из-за этого процесс так затянулся», — сказал он.

Также юрист напомнил, что уже в скором времени вопрос с имуществом должен решиться. Супругам предстоит разделить нажитое более, чем за 30 лет. Примерная сумма всех богатств составляет около полутора миллиардов рублей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее адвокат Жорин рассказал, что его клиент оказался по уши в долгах из-за своей бывшей жены Степаненко — та не платила совершенно никаких коммунальных платежей, так как жилье принадлежит ее экс-супругу. Защитник уточнил, что на фоне сложившейся ситуации теперь на квартире повисла задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей, которую артист будет погашать самостоятельно.

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