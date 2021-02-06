Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Младшим детям Аллы Пугачевой Лизе и Гарри в этом году исполнится по восемь лет. Они уже ходят в школу и радуют звездных родителей своими навыками.

При этом двойняшки не только резвятся и играют, как все дети. Маленькая Лиза, в частности, любит животных и переживает за них.

На одном из архивных видеороликов, размещенных на фан-странице Лизы в Instagram, малышка рассказала, что будет приносить в дом всех животных, так как хочет заботиться о них, а также сохранить их всех для будущего.

Конечно, папа Максим Галкин удивился идеям маленького ребенка, но потом похвалил свою девочку, предположив, что она станет маленькой принцессой, заботящейся об обитателях планеты.

Не меньше похвал досталось Лизе и от читателей страницы.



Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметят 10-летие совместной жизни. Спустя несколько лет после официальной регистрации брака, пара прошла обряд венчания.

Максим часто публикует в сети семейные фото и видео, что очень нравится поклонникам звездной пары.

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