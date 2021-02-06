"Бал сатаны": Сергей Пенкин рассказал о своей личной жизни и желании завести ребенка

Некогда популярный российский певец и композитор Сергей Пенкин, готовясь к своему юбилею, заявил, что подумывает об отцовстве. Как известно, сейчас у Пенкина детей нет.

В частности, певец рассматривает варианты усыновления, либо обращения к услугам суррогатной матери. Об этом сам Сергей Михайлович признался в интервью изданию «Собеседник».

«Сложно сказать. Я этого не исключаю. Все может быть», — заявил артист, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Пенкин на тему своей ориентации предпочитает не высказываться и вообще не считает нужным комментировать свою личную жизнь, а тем более зарабатывать на этом походами на шоу на федеральных телеканалах.

Артист ушел от ответа на прямой вопрос, ждать ли публике его свадьбы. По словам Пенкина, есть и гражданские браки, и самым главным является не штамп в паспорте, а гармония и взаимопонимание. Тем не менее, певец не исключает венчания с женщиной, которая не будет его поклонницей, но «полюбит как человека».

Пенкин раскритиковал ситуацию, когда девушки пытаются поймать богатого жениха, невзирая на его возраст, моральные качества и даже внешность.

«Я, например, не дружу с нужными людьми, как многие. Мне плевать, какой ты: бедный или богатый. Самое главное, чтобы у тебя душа была. Сейчас все бегут за богатством. Какой-то бал сатаны происходит, все как-то не по-христианcки. В Третьяковке есть картина „Неравный брак“, где молодую девушку против ее воли выдают за старика. А сейчас они сами прыгают к ним в койки. Разве это нормально?», — возмутился Пенкин.

Ранее Пенкин раскритиковал своих коллег по цеху. Он даже предложил услуги репетитора некоторым из них, чтобы правильно научить работать с голосом.

Фото Instagram/penkinofficial

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