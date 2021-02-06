"Взрослый седой мальчик" постаревший Киркоров удивил своим видом поклонников

Популярный российский певец Филипп Киркоров, которому запрещен въезд в Украину, в последнее время отдает предпочтение удлиненной стрижке с темными густыми волосами. Однако в последнее время исполнитель постоянно экспериментирует с внешним обликом, удивляя поклонников в соцсетях. Так, в Instagram певец опубликовал фото, на котором предстал в компании рэпера Тимати.

При этом фолловеры разглядели у Филиппа под кепкой густую шевелюру белых седых волос.

«Филипп сменил цвет волос?»; «Неужели он так постарел?»; «Как быстро летит время!»; «Да, уже взрослый седой мальчик», — пишут его поклонники.

Немножко «прошлись» поклонники и «по личностям» исполнителей.

При этом между участниками дискуссии развернулась острая дискуссия: часть фанатов певца не увидела в изменениях ничего ужасного. Другая же часть посчитала, что образ сильно состарил исполнителя.

Что, впрочем, вряд ли удивительно: за свои более чем 30 лет на сцене Киркоров сменил десятки образов. Менялось все, но чаще всего — прическа и стрижка певца.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Киркоров опубликковал в Instagram фото своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

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