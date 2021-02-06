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Шоу-бизнес

Запрыгала от радости: степенная Пугачева удивила реакцией на возвращение мужа домой

15:28 6 февраля 2021
пугачева

Алла Пугачева, отмечая десятый год семейной жизни с Максимом Галкиным, не стесняется показывать, что счастлива в своем нынешнем браке. Искренние чувства проявляются даже в мелочах. Так, в одном из фан-аккаунтов Примадонны опубликовали видео, как Алла встречает мужа на входе в дом и, переполненная эмоциями, подпрыгивает и пританцовывает от радости.


Пока дочка Лиза выбежала, чтобы встретить папу на улице, Пугачева с сыном Гарри следили за входом через панорамное окно. И мать, и сын буквально прыгали от радости и приветственно махали руками.

«Вот посмотри, прыгают. Прыгают мама с Гарриком», — слышен на видео голос Галкина, которому такое выражение чувств было без сомнения приятно.

71-летняя Алла Пугачева и близко не выглядит на свой возраст. Примадонне пошел на пользу отказ от платьев-балахонов и выбор более молодежного стиля. Дома звезда носит свободную белую блузку и красные укороченные шорты. Пугачеву хвалят за то, что она полна жизни и не стесняется это открыто демонстрировать.

Свадьба Пугачевой и Галкина состоялась в декабре 2011 года. Познакомились звезды в 2001 году в Беларуси. Пугачева приехала на фестиваль «Славянский базар», а Галкин выступал в городе с сольным концертом. О своих близких отношениях пара заявила только в 2008 году. Спустя два года после свадьбы у пары появились двойняшки Лиза и Гарри. Семья живет в роскошном замке в деревне Грязь в Московской области.

На странице в Instagram Галкин и Пугачева часто публикуют веселые семейные видеоролики. Так, очень трогательным получилось видео с обещанием маленькой Лизы приносить в дом всех найденных животных, чтобы те получили свою порцию любви и заботы.

А старшая дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте — любит показывать, как проводит время с маленькой Клавдией. Мама и дочка похвастались, как участвовали в фэшн-показах.

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