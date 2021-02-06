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"Вылитый Мэттью Макконехи или Олег Винник": Потап ошеломил фанатов своим фото 20-летней давности

16:22 6 февраля 2021
потап

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), вероятно, вспомнил, что в первую субботу февраля в школах проводится встреча выпускников. По такому случаю Потап сдул пыль со школьных фотографий и ошеломил подписчиков снимком 20-летней давности.

В своем Instagram 39-летний Потап опубликовал фото, где он еще 18-летний, драйвовый и модно одетый, с длинными волосами. Поклонников снимок привел в полный восторг. Потапа сравнивали с популярными в 90-х певцами и звездами кино.

«Как из сериала «Район Беверли-Хиллз», «Похож на Мэттью Макконехи», «Бон Джови!», «Олег Винник на минималках», «Джон Сина?», «Крис Кельми», — предлагали свои версии комментаторы.

Многим восхищаются Потапом в юности, но некоторым нравится повзрослевшая версия.

Напомним, ранее Потап нашел достойный ответ для тех, кто указывал ему на появившиеся морщины.

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