Харьковчанки встретились в Киеве: дочь Фукса навестила в столице Татьяну Гузенко

Анастасия Фукс, дочь харьковского бизнесмена Павла Фукса, неожиданно прилетела в Украину. Настя постоянно живет в Москве, а в Киев прибыла, чтобы встретиться с подругой Татьяной Гузенко, бывшей женой экс-замглавы «Нафтогаза» Александра Кацубы. Татьяна прилетела в Киев из Испании. Об этом пишет ТаблоID.

Яркими фото из VIP-ресторана в Киеве девушки похвастались в Instagram.

Навестила Гузенко в Киеве еще одну бывшую харьковчанку Аллу Добкину. Татьяна вместе с супружеской парой — Аллой Добкиной и Олегом Гуревичем, а также с Александром Кацубой собрались поужинать в одном из ресторанов столицы. Кроме того, Гузенко навестила в Киеве певицу Славу Каминскую.

Фото anastasiafuks/Instagram, tguzenko/Instagram

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