Тайная свадьба: звезда сериала "Кухня" опубликовала фото в подвенечном платье, с кольцом на безымянном пальце

34-летняя российская актриса Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня» тайно сыграла свадьбу. Такой вывод напрашивался после последних фото Марии в Instagram: актриса одета в белое подвенечное платье, в руках держит букет невесты, а на безымянном пальце сияет кольцо.

Красивые фото Мария сопроводила строками из песни Тины Кароль: «Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться».

Многочисленные поклонники принялись поздравлять Марию, ненавязчиво интересуясь, кто же ее счастливый супруг. Актрисе периодически приписывают роман с ее экранным «мужем» Дмитрием Нагиевым, Горбань эти слухи старательно опровергала, но, похоже, убедила не всех.

Объяснение не заставило себя долго ждать. Как выяснилось из следующего поста в ЗАГС Горбань пришла с Кириллом Зоткиным, с которым в отношениях уже пять лет, и с дочкой Стефанией.

«Какой у меня красивый муж», — хвастается Маша в сториз, снимая Кирилла. Таким образом, получилось, что пара просто официально оформила свой семейный союз.





За серией фотографий из ЗАГСа последовали фото из самолета — очевидно, пара решила устроить себе еще и свадебное путешествие.

Для Горбань это уже второй поход под венец. В 2013 году актриса стала женой осветителя Юрия Филатова, родила в браке с ним дочку, но вскоре семейный союз распался. Пара объясняла, что у них не получается жить на два города. Филатов работал в Киеве, Горбань постоянно была занята на съемках в Москве.

С 2016 года Мария в отношениях с фотографом и оператором Кириллом Зоткиным. Многие даже считали их мужем и женой официально. Слухи о проблемах в отношениях и грядущем расставании пары после сегодняшней церемонии окончательно развенчаны.

Напомним, Мария Горбань любит публиковать в соцсетях провокационные фото и наслаждается вниманием к своей персоне.

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