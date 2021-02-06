Передвигается с трудом: прикованного к инвалидному креслу Алибасова экстренно увозят из Москвы

Бари Алибасова после курса лечения в наркологической клинике вывозят из Москвы. При этом 73-летний продюсер не ходит сам, а передвигается в инвалидном кресле. В таком виде Алибасова 6 февраля заметили в одном из московских аэропортов, сообщает Стархит.

Сопровождает продюсера в поездке его сын Бари Алибасов-младший. Шоумена и основателя группы «На-На» отправляют в Калининград для прохождения курса реабилитации.

Судя по всему, самочувствие Алибасова значительно ухудшилось. Ранее продюсер жаловался на сильные боли в ногах. Врачи подтвердили, что кровообращение в мелких сосудах нижних конечностей нарушено, проще говоря, кровь плохо доходит до пальцев ног. Похоже, старые проблемы со здоровьем вновь напомнили о себе, несмотря на двухнедельный курс лечения в клинике.

Напомним, в январе стало известно, что судебное решение о разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной могут упразднить. Заявление уже подано, но заседание суда пока еще не назначено.

Фото скриншот starhit.ru

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