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"Предстоит грандиозная схватка": у Ефремова появилась призрачная надежда на отмену приговора

20:42 6 февраля 2021
ефремов

У артиста Михаила Ефремова, получившего семь с половиной лет колонии за смертельное ДТП, появился шанс на пересмотр приговора. Но это возможно лишь в том случае, если нынешние защитники Ефремова правильно разыграют карту о поведении в суде Эльмана Пашаева, бывшего адвоката артиста.

Как сообщает КП, ссылаясь на близкие к делу источники, новые юридические представители Ефремова могут убедить суд, что на процессе подсудимый де-факто был лишен квалифицированного адвоката. «Могут настаивать, что его (Ефремова) право на защиту было нарушено. А это уже основание для отмены приговора и пересмотра дела», — уверен источник.

Сейчас ведется расследование, по чьей инициативе в суде появились трое свидетелей защиты, давшие показания в пользу Ефремова. Троице грозит обвинение в заведомой лжи под присягой, но намного более важно установить, кто привел их в суд и кто проплатил нужные показания. Если это была личная инициатива Пашаева, то ему может грозить срок за мошенничество. Если Пашаев убедит, что идея исходила от Ефремова, то актеру могут предъявить статью «подкуп или принуждение к даче показаний». Санкции статьи предусматривают до семи лет заключения.

«Главный вопрос в деньгах. Ефремову и Пашаеву предстоит грандиозная схватка, в которой каждый будет валить вину на другого», — считает собеседник издания.

Напомним, Ефремова этапируют из колонии в Москву для очной ставки с предполагаемыми лжесвидетелями.

Фото efremovmfan/instagram

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