"От Сергея Бабкина отказались все": жена певца объяснила, почему его оперировали в Вене, а не в Украине

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого обнаружили редкое заболевание глаз, в перспективе чреватое слепотой, был вынужден ложиться на операцию в Австрии. Жена певца Снежана объясняет: лечение за рубежом — это была крайняя мера, а не личная прихоть. Украинские врачи от операции отказались ввиду ее сложности.

Снежана Бабкина в Instagram была вынуждена отреагировать на вал сообщений о том, что якобы ехать за рубеж не было потребности — подобная процедура возможна и в Украине. Пользователи заверяли, что лечение заболевания возможно в клиниках Киева, Одессы и Харькова.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу, Снежана решила объяснить, почему лечить мужа решено было именно в Австрии. По словам Бабкиной, такая болезнь глаз, как у Сергея, встречается раз на миллион случаев, поэтому в странах СНГ операция невозможна. Ни украинские, ни российские медики не стали браться за лечение Бабкина из-за сложности заболевания.

«Мы присылали результаты во все города Украины, в Москву, в Питер. От Сергея отказались все. Очень сложный случай. Это не просто отслоение сетчатки, это не просто контраст. Такая болезнь встречается раз на миллион, а то и реже», — написала Бабкина в Instagram.

Напомним, в январе у певца диагностировали редкое заболевание глаз, вызванное вирусом. У Бабкина начала прогрессировать слепота, за считанные недели музыкант потерял 70 процентов центрального зрения. Лечить артиста согласились в одной из клиник Вены.

Из-за отслоения сетчатки Бабкину не смогли сделать операцию сразу на двух глазах. 5 февраля был прооперирован более пораженный глаз. Следующее хирургическое вмешательство назначено на 18−19 февраля.

Первым этапом лечения Бабкин остался доволен. «Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач» — говорит артист.

500

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter