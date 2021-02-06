"Dan Balan – настоящий маг": INDI в восторге от совместной работы с певцом

Финалистка «Голосу країни-10» Индира Едильбаева (INDI), начавшая после шоу сотрудничество со своим наставником Даном Баланом, считает, что их совместный клип получился невероятно красивым. Несмотря на противоречивые отзывы слушателей, певица осталась довольна результатом, о чем и заявила в интервью «КП в Украине».

По словам INDI, клип получился во многом благодаря тому, что Дан — требовательный, но одновременно очень лояльный продюсер.

«Дан, конечно, уникальный человек. Я бы сказала, что он действительно маг. Работая с ним, я понимаю, что многое предстоит еще узнать. Дан служит примером высокого профессионализма», — заявила девушка.

Indi призналась, что любит петь на украинском, поскольку слышит в некоторых звуках сходство со своим родным казахским. По образованию Индира переводчик, поэтому для певицы не представляет сложности исполнять песни на разных языках.

Индире Едильбаевой 29 лет. Родилась она в Атырау (Казахстан). Училась в городе Актобе, получила диплом переводчика английского и немецкого языков. В 2015 году Индира участвовала в казахской версии шоу «Голос» и дошла до финала. Через три года снялась в главной роли в казахском фильме «Загадай желание». В 2020 году на украинском шоу «Голос країни» снова дошла до финала (победу одержал Роман Сасанчин).

Напомним, не все из поклонников Дана Балана рады его творческому тандему с Indi. Некоторые считают, что Дану стоило поискать более страстную партнершу.

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