"Папы поймут": мечтающий о троих детях сын Валерии "перебрался" от молодой жены и дочки на "свой" диван

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился с подписчиками в Instagram очень личным: жизнь после рождения 1 января дочери Селин очень изменилась. Теперь молодой отец «съехал» от жены и дочки в отдельную комнату и коротает ночи в одиночестве на диване в гостиной.

«Отцы поймут», — лаконично объяснил свое решение Арсений, добавив, что спать отдельно не так уж и плохо.

По словам Арсения, вопросы, почему он ночует в другой комнате, поступают регулярно. Новоиспеченный папа уже привык и научился отвечать на подшучивания. Тем более, что ответ на поверхности. У Шульгина свой бизнес, кроме того, молодой предприниматель охотно консультирует новичков. Все это требует ясной головы и возможно лишь после полноценного отдыха.

Напомним, сын Валерии Арсений женился летом 2020 года. Дочка Селин появилась на свет в новогоднюю ночь. Молодой отец уже признался, что не против стать многодетным отцом и хотел бы к 27 годам иметь хотя бы троих наследников. Молодая жена Лиана также утверждает, что морально настроилась на новую беременность.

Сама Валерия, глядя на счастье в семье младшего сына, поделилась, как хотела ребенка после брака с Иосифом Пригожиным. Пара уже успела выбрать имя для малыша, но беременность закончилась выкидышем.

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