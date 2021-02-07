Признание Данилко и решение Поляковой: все подробности третьего эфира «Маски»

Вышел третий выпуск детектив-шоу «Маска» на канале «Украина». В нем выступили семь загадочных участников из первого эфира: романтический Дракон, кокетливая Лисица, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, соблазнительная Роза, эпатажный Сом и таинственное Солнце.

Ведущий проекта Владимир Остапчук после Супермена на третьем эфире поразил перевоплощением в главного героя голливудской ленты «Интервью с вампиром» — молодого аристократа 18 века по имени Луи, который неожиданно стал вампиром.

- Я уже не очень молодой, но, надеюсь, Брэд Питт (исполнитель главной роли в фильме — Авт.). Или, как вариант, аниматор на детском дне рождения Мэрилина Мэнсона, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир. - А если серьезно, то образ короля вампиров мы создавали несколько часов. Отбеливали лицо, прорисовывали вены, крепили парик. Единственная проблема — у вампира должны быть клыки, а у вампирчика Остапчука — брекеты. Девушки-гримеры специально принесли крем для фиксации зубных протезов. Я, честно говоря, думал, что он мне понадобится чуть позже, не в 36. Мы пытались зафиксировать накладные клыки, но в конце концов смирились, что на брекеты они никак не прилепятся. Поэтому из меня получился довольно милый вампир.

Открыла эфир Лисица, под маской которой детективы на первом эфире разглядели Ассоль, Светлану Тарабарову или Ирину Билык.

— Пусть мой пример вас вдохновит, — сказала Лисица. — Усовершенствуйте себя — ходите в музеи, учите этикет.

Лисица вышла на сцену в ярком номере «Dance».

Судьи решили, что это Светлана Тарабарова.

— Мне кажется, она вообще не певица, — заявил Олег Винник. — Может, это актриса, танцовщица.

— Я, наверное, обращусь к врачу, — признался Андрей Данилко. — Я всю неделю думал, кто же эти маски.

Споры вокруг личности Солнца продолжаются уже третью неделю. В прошлый раз выступление этой участницы стало одним из самым ярких в шоу. Своим талантом Солнце произвело фурор, кроме того, судьи едва не поссорились, когда ведущий Владимир Остапчук спросил, кто, на их взгляд, самая яркая звезда на украинском небосклоне.

— Кто бы ни был самой яркой звездой на украинской эстраде, но этот костюм подходит только мне, — заявила тогда Оля Полякова.

На сцене шоу «Маска» в первом эфире Солнце исполнило хит Golden Eye Тины Тернер, продемонстрировав огромный диапазон своего голоса. Звездные детективы отметили, что таким вокалом может обладать только уже признанная артистка. Они предложили, что это Мика Ньютон, Евгения Власова и оперная певица Валентина Степовая, а вот зрители были уверены, что это Злата Огневич, Тина Кароль или TAYANNA.

Солнце дало новые подсказки о своей личности.

- Привет, мои золотые. Я до сих пор не оправилась после прошлого выступления. Меня согрели ваши комплименты, но я так и не услышала ни одного точного предположения. Хочу дать вам один горячий совет — будьте очень внимательны и осторожны с другими масками, они не так просты, как это может показаться на первый взгляд, и обязательно попытаются сбить вас с толку. Помните — только я, ближайшее к вам светило, никогда и ни при каких обстоятельствах не обману вас. Я действительно хочу, чтобы голая правда обо мне была обнародована здесь и сейчас, ведь вы этого достойны, мои солнышки. Я — не просто звезда, прежде всего я — богиня, танцующая среди ангелов на острове любви, — рассказало о себе величественное Солнце.

После таких подсказок звездные детективы шоу удивили неожиданными предположениями, какая звезда может скрываться под этой маской.

— Может, она поет в церкви? - предложила свою версию Оля Полякова.

— Это может быть мюзикл, но не в нашей стране. Она где-то за границей может петь, — ответила Настя Каменских.

— А может, это оперная певица? — предположил Дзидзьо.

На третьем эфире Солнце исполнило хит «Чертополох».

— Это Повалий! — воскликнула Оля Полякова.

— Катя Бужинская! — уверен был Дзидзьо.

— А у вас был муж продюсер? — спросил у Солнца Андрей Данилко.

Но участник не стал прямо отвечать на вопрос.

— Это еще больше нас запутало, — признал Дзидзьо.

Дзидзьо был уверен, что под маской Козы — певица Ольга Цыбульская.

— Пусть неприятности делают в жизни вас только сильнее, — сказала Коза — Давайте жить так, чтобы было с чего смеяться. Желаю каждому зарабатывать пятьсот евро за час.

— Она может быть телеведущей! - решила Настя Каменских.

— Это наша известная плакальщица на похоронах, — предположила Оля Полякова. — Тина Кароль.

Коза исполнила «Malambo No. 1»

— Браво! — кричала Полякова. — Это оперная певица.

— Это Джамала, — сказал Дзидзьо.

— Такое впечатление, что она кого-то похоронила и радуется, — решил Данилко.

— Боже, что ты несешь! — возмутилась Полякова.

Романтичный Дракон стал одной из самых ярких масок первого эфира.

— Люблю жарить мясо сам, — признался перед выступлением Дракон. — Люблю готовить и пить.

— Это тогда я, — пошутил Данилко.

Дракон исполнил популярный хит «Пьяное солнце». Зал скандировал «Браво!».

— Как красиво! — восхищалась Полякова. — Какой вокал.

— Он имитирует голоса, — решил Данилко.

— Это певец, который хочет нас обдурить, — сказала Полякова. — Это Олег Кензов.

— Монатик? — сомневалась Настя Каменских.

После выступления четырех участников и голосования детективов и зрителей, в «зоне риска» оказалась Лисица.

Яркие выступления на сцене шоу продолжила Роза

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— Дважды я была замужем, — призналась Роза. — И дважды обожглась. Я бы не отказалась от небольшого флирта и теперь.

— Это Слава Каминская! - были уверены судьи.

Роза исполнила хит Лободы «Суперзвезда».

— Это Наталья Могилевская! - предположила Полякова.

Детективы так и не решили, кто скрывается за маской Жабеня — парень или девушка.

- Я хочу снять маску со своей души, — признался герой. — Хочу показать, как я на самом деле чувствую этот мир.

Жабеня исполнило романтическую «My way».

— Это мужик! - воскликнула Полякова. — Но точно не Иво Бобул.

Завершала эфир маска Сома. На первом эфире стало известно, что под ней скрывается иностранец. Детективы решили, что это может быть Жан-Клод Ван Дамм.

— В 12 лет я заработал свои первые деньги просто задавая людям вопросы, — рассказал Сом.

На сцене «Маски» Сом исполнил «Personal Jesus».

— Хочу зажарить тебя и съесть, — неожиданно сказал Дзидзьо и стал агитировать, чтобы никто не голосовал за эту маску.

В «зону риска» вместе с Лисицей попала Роза.

— Так интересно, — сказал Данилко. — Я бы и сам стал участником проекта. Это интереснее, чем сидеть здесь, за столом.

Зрители проголосовали за то, чтобы маску сняла Лисица. Оказалось, что под ней скрывалась известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.

— Я так и знала! - воскликнула Оля Полякова.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» ведущий Владимир Остапчук поделился секретами шоу «Маска»: как организаторы добиваются секретности от гостей программы, какая из масок стала самой любимой и хочет ли сам ведущий оказаться на месте участников.

Фото maskaukrainetv/Instagram

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