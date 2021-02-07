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Шоу-бизнес

Лучше оставаться друзьями: Илона Гвоздева объяснила, почему не взяла в кумовья Юрия Ткача и Игоря Ласточкина

7:59 7 февраля 2021
илона гвоздева

Хореограф и бывшая участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева рассказала, почему не взяла в кумовья своих коллег, партнеров по «Танцям» Юрия Ткача или Игоря Ласточкина. Вопрос о кумовьях прозвучал в эфире программы «Світське життя».

Как известно, 23 января Гвоздева организовала таинство крещения для трехмесячного сына, а крестными родителями малыша стали близкие друзья семьи, не имеющие отношения к шоу-бизнесу.

Многие поклонники «Танців» ожидали, что Илона будет рада духовно породниться с кем-то из бывших участников проекта. Но хореограф предпочитает отделять рабочие отношения от семьи.

«Мне кажется, что они бы с радостью согласились, но работа — это работа, а семья — это семья, поэтому не надо смешивать… В крестные отцы я их не записывала, будем общаться как друзья», — рассказала Илона.

У Илоны Гвоздевой и ее мужа, бизнесмена Ивана Хомячука 11 октября родился сын. Мальчика назвали Домиником. Крестили малыша в Свято-Пантелеймоновском соборе в Феофании. В святцах Доминика не оказалось, потому родители выбрали для крещения созвучное имя — Дамиан. «Мне оно даже больше нравится, оно более мягкое», — поделилась Илона.

Гвоздева пооткровенничала, что в ее семье у бабушек есть право совещательного голоса, но последнее слово все равно остается за Илоной и Иваном. «Свекровь может давать советы по воспитанию дочери и сына, но советы остаются советами, а то, как мама с папой решили — так и будет», — подытожила Илона.

Напомним, в семье Илоны Гвоздевой кроме Доминика подрастает еще и дочка Валерия. Девочка не по годам серьезная и очень похожа на маму.

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