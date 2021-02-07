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Шоу-бизнес

«В муть не лезу»: Пугачева резко ответила на страшное предсказание экстрасенса

8:50 7 февраля 2021
пугачева

Певица Алла Пугачева резко отреагировала на прорицателей, обещающей ей болезни и угасание жизненных сил. Предсказаниям парапсихолога по поводу Примадонны был посвящен отдельный выпуск на пропутинском канале НТВ. Гадалка раскинула карты Таро и известила, что к народной артистке, любимице миллионов якобы «присосался» дух умершего мужчины.

«Рядом с ней (Пугачевой) находится потусторонняя личность. Это взрослый мужчина, он что-то от нее хочет. Хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией», — утверждала экстрасенс.

Также парапсихолог заявила, что у Примадонны «закрылась пятая чакра», из-за чего начались проблемы с щитовидной железой и ногами, и теперь артистке приходится сидеть дома и не показываться на публике. К этим «откровениям» трудно относиться серьезно, поскольку о своих недугах 71-летняя артистка сообщала открыто. Информация была известна и без всяких экстрасенсов.

Пугачева дала понять, что предсказателям, а тем более тем из них, кто явно заточен на негатив, абсолютно не верит. «Я вообще в муть не верю», — говорит певица.

«Нумерологией как-то не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Знаете что? Жить надо мгновением. Хорошо — и хорошо», — поделилась своей жизненной философией Алла Борисовна.

Напомним, делясь подробностями своей жизни в Instagram, Пугачева совсем не выглядит утомленной жизнью. Она в восторге от простых житейских радостей, а особенно теплые чувства вызывают подрастающие дети Лиза и Гарри.

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