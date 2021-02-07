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Шоу-бизнес

"Больше этого не стесняюсь": Тина Кароль сделала важное признание

9:49 7 февраля 2021
тина кароль

Украинская певица Тина Кароль считает вполне нормальным желание иметь много земли, где можно будет построить дом своей мечты. Певица уже приобрела участок в Карпатах и не собирается скрывать свой будущий адрес. Об этом Кароль заявила в программе «Світське життя».

Кароль против того, чтобы земля была записана на подставное лицо. По словам певицы, нет ничего стыдного в том, чтобы быть землевладелицей.

«Я этого не стесняюсь, Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: „Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно“. Я говорю: „Нет-нет, мы так делать не будем“. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают», — настаивает Тина.

В Карпатах Кароль пока еще ничего не построила, но сейчас у певицы-латифундистки уже есть четыре гектара, а значит, возведение дома мечты — вопрос самого ближайшего времени.

Тина признает, что когда о ее участке узнали, сработал эффект известного имени, и земля поблизости стала стремительно дорожать.

Выбор Карпат как места для будущего дома Тина объяснила, когда рассказывала о своих любимых локациях для отдыха. Певица неравнодушна к природным красотам, и свой последний отпуск Кароль провела в Намибии. Там Тина любовалась ландшафтами, гуляла по океанскому берегу и устроила фотосессию в дюнах.

Напомним, Тина Кароль рассказывала, почему предпочитает жить без закадычной подружки, кем видит себя для сына и как относится к удочерению еще одного ребенка.

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