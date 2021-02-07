"Выздоравливай, Никита!": внук Пугачевой напугал печальным фото из больницы

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков напугал фолловеров в Instagram своим фото в больничном интерьере. Юноша в кадре выглядел осунувшимся, с кругами под глазами, и немного дезориентированным. Довершала эффект не снятая в помещении шапка. Во время пандемии, когда регулярно приходят известия о новых заразившихся, появление Преснякова в больнице заставляло предположить нечто мрачное.

Ранее Никита Пресняков рассказывал, что переболел коронавирусной инфекццией, и болезнь протекала довольно тяжело. «Месяц может выпасть из жизни», — описывал последствия Никита.

Новые снимки из больницы встревожили подписчиков Преснякова, но он поспешил успокоить. Выяснилось, что Никита лег в больницу, чтобы провести полное обследование организма. Те, кто пользовался подобной услугой, отмечают, что ее стоимость в московских клиниках порой превышает 100 тыс. рублей, но зато тестирование получается максимально полным. Свое заключение дают 12 специалистов, проверяя организм на более чем 70 важнейших показателей.

Пока одни считали чужие деньги и возмущались дороговизной в сфере платных медуслуг, другие похвалили Никиту за правильное отношение к здоровью и просто пожелали не болеть.

«Выздоравливай, Никитос!», «Самый лучший пациент», «И вам не хворать», «Будь здоров, Никита», «Молодцом, Никита. Очень правильно, береги себя», — пишут читатели страницы.

Напомним, ранее Алле Пугачевой предсказали усугубление проблем со здоровьем, но певица заявила, что мутным прорицателям не верит. Примадонна остается бодрой и энергичной, хоть и редко появляется на публике.

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