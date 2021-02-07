"Жить не хотелось": исполнитель роли Веника в сериале "Папины дочки" посвятил маме трогательные слова

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный посвятил трогательные слова маме, подчеркнув, что за почти 33 года своей жизни многое повидал и столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые негативно отразились на его самочувствии. Об этом актер написал в Instagram.

Несмотря ни на что, Бледный старался не сдаваться и все же нашел выход из сложной ситуации. Правда, артист не стал конкретно называть причину своей депрессии, лишь намекнув, что во всем были виноваты светлые чувства.

«Мама, ты знаешь, любовь, она такая, беспощадная… Мам, мне 33 скоро, я уже кое-что повидал, и мне бывало так дерьмово, что и жить вовсе не хотелось… Говорят, это все лишь чувства, надо понять и тебя отпустит, ага, а чего тогда, лежа на песке, заливаясь солеными как Балтийское море слезами, иссыхаешь… Вес улетучивается, как и нервные клетки, покруче, чем на самой лучшей диете. А боль настоящая, физическая. Вот тебе и чувства. Мам, я был счастлив! Ты не думай, не только горечь потерь я вкушал, но и счастья лучи касались моей кудрявой головы! Бывало так, что казалось, парю над землей. Но все эти конструкции оказались недолговечны. То ли я романтик, и мне все новое подавай, (хотя я давно уже все от головы пускаю, умею до атомов все разобрать, и собрать как надо), то ли все это не настоящее», — разоткровенничался Филипп.

К слову, у актера сложились очень теплые и доверительные отношения с родительницей, что, конечно, вызывает уважение со стороны его коллег и поклонников.

«Мам, я знаю что такое любовь… Любовь — это ты… Спасибо, что подарила мне жизнь!» — расчувствовался Бледный.

Как писали «ФАКТЫ», ранее другая звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж. Недавно она опубликовала первое семейное фото в статусе жены.

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