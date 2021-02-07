Просто холм без креста и памятника: в Сети показали, как выглядит могила Грачевского

Скоро исполнится месяц после смерти создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Его сердце остановилось навсегда из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Безутешная вдова Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская, подарившая ему наследника Филипа в апреле 2020-го, до сих пор не может прийти в себя и осознать, что мужа уже нет на этом свете, пишет «Экспресс-газета».

Вероятно, поэтому усыпальница не имеет памятника, нет на ней и временного креста — просто холм и портрет любимца российской публики.

Тем не менее, поклонники Грачевского охапками несут цветы к месту его упокоения на престижном Троекуровском кладбище в Москве.

Как писали «ФАКТЫ», по словам супруги Грачевского, режиссер на самом деле не был богат. Все имеющиеся средства он вкладывал в «Ералаш». Дела у киножурнала шли плохо. А за несколько месяцев до смерти режиссер даже задумался о продаже бренда ради своей команды.

Фото: «Экспресс-газета»

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