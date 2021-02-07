27.70 / 27.90 33.13 / 33.48
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дантес побелел от страха: Дорофеева вспомнила, как на Бали в их спальню заползла змея

12:12 7 февраля 2021
дантес с дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) вспомнила жуткий инцидент во время отдыха с мужем Владимиром Дантесом. Когда пара поехала отрываться на Бали, Дантес и Дорофеева не учли, что близость к природе имеет свою обратную сторону: опасные животные могут свободно проникнуть в жилье. В один из дней в номер к супругам заползла змея. Своими воспоминаниями Надя поделилась в программе «Світське життя».

Рептилию супруги заметили, когда вернулись в номер после прогулки. Пресмыкающееся заползло в спальню. Первым незваную гостью заметил Дантес.

«Вова выходит с белым лицом и говорит: „Не заходи туда. Там змея“… Змея была небольшая. Но я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно… Я там плакала», — вспоминала Надя.

Супругам администрация отеля заявила, что змея неядовитая, но поведение персонала говорило само за себя. Даже вызванные в отель ловцы змей насторожились при виде чешуйчатого гада и явно боялись контактировать с ним.


Дорофеева вспоминает, что в ту ночь не могла заснуть и каждый час включала свет и проверяла, не затаился ли в комнате еще кто-то из опасных пресмыкающихся. Успокоиться туристка смогла только под утро, когда рассвело.

Напомним, змея испортила отпуск в Дубае Алее Барановской, супруге депутата Николая Тищенко. А Дантес во время отдыха на Бали жаловался на засилье пауков, муравьев и ящериц в номере.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

"Больше этого не стесняюсь": Тина Кароль сделала важное признание

маска

Признание Данилко и решение Поляковой: все подробности третьего эфира «Маски»

арсений шульгин

"Папы поймут": мечтающий о троих детях сын Валерии "перебрался" от молодой жены и дочки на "свой" диван

Лидия Каменских

"Яблоко от яблони": Настя Каменских показала красавицу-маму на домашних посиделках

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер