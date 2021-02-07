Дантес побелел от страха: Дорофеева вспомнила, как на Бали в их спальню заползла змея

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) вспомнила жуткий инцидент во время отдыха с мужем Владимиром Дантесом. Когда пара поехала отрываться на Бали, Дантес и Дорофеева не учли, что близость к природе имеет свою обратную сторону: опасные животные могут свободно проникнуть в жилье. В один из дней в номер к супругам заползла змея. Своими воспоминаниями Надя поделилась в программе «Світське життя».

Рептилию супруги заметили, когда вернулись в номер после прогулки. Пресмыкающееся заползло в спальню. Первым незваную гостью заметил Дантес.

«Вова выходит с белым лицом и говорит: „Не заходи туда. Там змея“… Змея была небольшая. Но я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно… Я там плакала», — вспоминала Надя.

Супругам администрация отеля заявила, что змея неядовитая, но поведение персонала говорило само за себя. Даже вызванные в отель ловцы змей насторожились при виде чешуйчатого гада и явно боялись контактировать с ним.

Дорофеева вспоминает, что в ту ночь не могла заснуть и каждый час включала свет и проверяла, не затаился ли в комнате еще кто-то из опасных пресмыкающихся. Успокоиться туристка смогла только под утро, когда рассвело.

Напомним, змея испортила отпуск в Дубае Алее Барановской, супруге депутата Николая Тищенко. А Дантес во время отдыха на Бали жаловался на засилье пауков, муравьев и ящериц в номере.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter