«Нашел маму детям»: Киркоров поселил длинноногую брюнетку в своем особняке в Майами

Российская DJ и продюсер Катя Гусева проводит в последние месяцы с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым праздники и сопровождает его на светские мероприятия. Не так давно в Instagram Гусевой стали мелькать многочисленные снимки из Майами. А на днях она разместила в разделе сторис фото из шикарного особняка певца, пишет KP.RU.

«Сначала мы общались только в рамках музыки, плюс виделись на мероприятиях. Пока в прошлом году я предложила Филиппу пойти вместе на вручение одной премии. Он ответил, что не сможет быть там, но предложил, чтобы я пошла туда с его папой Бедросом, тетей Мари и с его детьми. Так я познакомилась с его семьей», — рассказала брюнетка.

Сообщается, что Новый год Гусева встретила в загородном особняке Филиппа Киркорова. Теперь они вместе отправились на отдых. Известно, что наследникам певца девушка понравилась. Ее дочь от первого брака — частый гость на детских праздниках Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

«Нашел маму для своих детей», — заявили фанаты короля поп-сцены.

«Для меня Филипп — идеальный мужчина. Он красив, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше», — призналась Катя.

Гусева сообщила, что Киркоров советует ей, как стильно и ярко одеваться для того, чтобы выделяться из толпы.

Как писали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров в последнее время постоянно экспериментирует с внешним обликом, удивляя поклонников в соцсетях.

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