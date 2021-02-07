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Шоу-бизнес

"Узнал тебя, хитрый FOX": Олег Винник рассказал, что помогло ему угадать человека под маской Лисы

13:14 7 февраля 2021
лисица

Украинский певец Олег Винник, участвующий в новом детективном ТВ-шоу «Маска», опубликовал в своем Instagram свежие снимки с героями программы. Винник поделился, как сумел распознать под маской Лисицы танцовщицу и хореографа Алену Шоптенко, постоянного тренера танцевальных телешоу.


Винник признался, что узнать героиню под маской было несложно — но лишь после того, как Олег увидел зажигательный танец Лисицы Алены.

«FОХ, я с тобой учил FOXtrot и я тебя узнал, Алена Шоптенко!!! Яркий огненный выход, отработанные движения, жесты, взгляд, стойка в позиции — это были характерные признаки танцовщицы-профессионала», — объяснил Винник.

Олег немного был сбит с толку, когда Лисица, кроме танцевального, приготовила еще и песенный номер. Поведение героини на сцене заставило предполагать, что под маской скрывается певица с опытом, а не партнерша по «Танцям з зірками». Зрители соглашаются: кто же мог знать, что Алена настолько разносторонне талантливая личность.

А вот когда дело дошло до танцев, угадать Алену было несложно, и очень логично, что к правильной версии пришел именно Винник.

Напомним, в субботу, 6 февраля, вышел третий выпуск шоу «Маска». Рассекретить свою личность заставили Лисицу. По-прежнему, очень загадочной является личность Сома, а еще больше вопросов у детективов к яркому персонажу в маске Солнца.

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