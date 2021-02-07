Кинулась к гробу и стала целовать защитное стекло: на похоронах Ланового объявилась его тайная внучка

Тайная внучка актера Василия Ланового, о которой судачили после его смерти, объявилась на похоронах деда, кинулась на кладбище к гробу и стала целовать защитное стекло. Девушку показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на российском пропагандистском телеканале НТВ.

О наследнице звезды имеется крайне мало информации. Известно, что она живет в Архангельске (Россия). Журналистам удалось перекинуться парой фраз с девушкой.

«Я не Аня», — сказала она, но при этом не стала отрицать, что является родственницей актера.

Интересно, что концертный директор Ланового ничего не знает о девушке. Возможно, она все-таки не внучка актера, а его троюродная племянница.

Вдова сына Ланового Сергея Ольга Коротина заметила, что после смерти актера в ближайшее время начнут объявляться его родственники, которые станут претендовать на наследство. По ее словам, коллега оставил очень светлую память о себе.

«Никто не удивляется уже давно ничему. Он жил своей творческой жизнью. Я знакомилась с тремя девочками, которые в разное время набивались Лановому во внучки. Есть еще и вымышленный внук. Он скоро появится в эфире скандальных ток-шоу», — заявила Коротина.

Как писали «ФАКТЫ», Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее COVID-19. Церемонию прощания с актером большинство российских звезд проигнорировали.

Супруга покойного Ирина Купченко на его похоронах нарушила важную традицию, в чем присутствующие на церемонии увидели плохой знак. Они рассказали, что убитая горем вдова обнимала, целовала стеклянную крышку гроба и долго не могла отойти, а после этого взяла с могилы фотографию Ланового.

2267

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter