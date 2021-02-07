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Шоу-бизнес

"Фигура – отпад": замужняя Лолита продолжает очаровывать соблазнительными изгибами

13:59 7 февраля 2021
лолита милявская

Певица Лолита Милявская, отметив 57-летие и в шестой раз выйдя замуж, продолжает удивлять. Поклонники не оставили без внимания приятные перемены во внешности звезды: она заметно похудела, помолодела. Изменился и стиль в одежде: теперь Лола не скрывает особенности фигуры, а подчеркивает свои достоинства.

На днях в Instagram певица опубликовала видео, записанное в гримерке. Лолита анонсирует концертный тур, а попутно демонстрирует черное искрящееся платье, подчеркивающее грудь и визуально акцентирующее талию.

Фанаты похвалили певицу. «Фигура — отпад!», «Шикарная!» «Лола, ты помолодела и очень стройная!», — отмечали поклонники.

Напомним, Лолита, несмотря на то, что является уроженкой Черновцов, стала невъездной в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. В 2017 году запрет на въезд продлили из-за скандального инцидента на границе.

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