"Фигура – отпад": замужняя Лолита продолжает очаровывать соблазнительными изгибами

Певица Лолита Милявская, отметив 57-летие и в шестой раз выйдя замуж, продолжает удивлять. Поклонники не оставили без внимания приятные перемены во внешности звезды: она заметно похудела, помолодела. Изменился и стиль в одежде: теперь Лола не скрывает особенности фигуры, а подчеркивает свои достоинства.

На днях в Instagram певица опубликовала видео, записанное в гримерке. Лолита анонсирует концертный тур, а попутно демонстрирует черное искрящееся платье, подчеркивающее грудь и визуально акцентирующее талию.

Фанаты похвалили певицу. «Фигура — отпад!», «Шикарная!» «Лола, ты помолодела и очень стройная!», — отмечали поклонники.

Напомним, Лолита, несмотря на то, что является уроженкой Черновцов, стала невъездной в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. В 2017 году запрет на въезд продлили из-за скандального инцидента на границе.

406

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter