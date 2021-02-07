Стоит уважать личную жизнь: жена Остапчука рассказала, что думает о сексе Владимира с бывшей супругой

Новая супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина (в девичестве — Горняк) призвала уважать личную жизнь своих супругов до брака. Таким образом она ответила на вопрос в «сториз» своего Instagram об отношениях мужа с бывшей женой, переводчицей Еленой Войченко.

«Для меня важно, чтобы во время нашего брака не было [секса] на стороне, а то, что было до — абсолютно все равно», — заявила Кристина, объяснив, что для нее главным является настоящее время.

Скрин фото в сториз

Брак Остапчука с Войченко продолжался 12 лет. У них двое совместных детей — Эмилия и Эван Александр. Брак был расторгнут в начале марта 2020 года, а в октябре телеведущий устроил пышную свадебную церемонию с Горняк в загородном комплексе под Киевом.

Фото Instagram Кристины Горняк

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