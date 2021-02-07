"У вселенной есть свой план": 52-летняя Надя Матвеева объяснила, почему так трудно встретить "идеального мужчину"

Телеведущая популярного ток-шоу «Все буде добре» Надежда Матвеева раскрыла секреты поиска своей половинки. В своем Instagram она призналась, что когда-то составила список желанных качеств и через уже 2 месяца познакомилась с мужчиной, который процентов на 90%. Однако те отношения, хотя и были длительными, уже закончились.

«Периодически я спрашивала себя: «Почему при почти полном соответствии моему списку этот человек так не похож на мужчину в моем воображении?» Ответы были разные. От: «Сама не знаешь, чего хочешь» до «У вселенной есть свой план», — рассказала ведущая о своих недавних метаниях.

Она дала понять, что проблемы закончились, когда сформулировала для себя три качества мужчины, которые для нее важны (хотя не очевидны):

любит пешие прогулки;

непривередлив в еде;

хорошо относится к собакам.

Говоря о последнем условии, Надежда припомнила своему «бывшему» его предложение избавиться от одного из ее хвостатых любимцев — Сэмми.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Матвеева рассказала, что была замужем дважды, от первого брака у нее есть сын Владислав. Второй брак распался после решения женщины переехать в Киев ради карьеры.

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