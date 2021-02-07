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Шоу-бизнес

По стопам Дзюбы: в Сеть слили видео самоудовлетворения Даны Борисовой

16:58 7 февраля 2021
Дана Борисова

В Сети появилось видео с обнаженной блондинкой, очень похожей на 44-летнюю российскую телеведущую Дану Борисову. В ролике она занимается самоудовлетворением, смотря в камеру, пишет MK.RU.

Якобы телезвезда ласково прикасается к своей груди, затем ее рука опускается ниже. Другой рукой Борисова, предположительно, держит мобильный телефон, но изображение на видео не дергается.

Кто снимал пикантный ролик, пока не выяснено. Сама Дана Борисова еще не прокомментировала видео, появление которого так взволновало пользователей соцсетей.

Ранее Дана ответила на претензию актрисы и модели Анны Калашниковой, обвинившей Борисову в навязывании ей своих интимных фото. Телеведущая парировала Анне, что если бы она и грешила подобным, то только в отношении мужчин.

Как писали «ФАКТЫ», в схожей ситуации с интимным видео оказался в 2020 году российский футболист Артем Дзюба. В тот же день, когда в Сеть слили скандальный ролик с его участием, Артем вышел на футбольное поле, где его освистали фанаты. Затем его отстранили от участия в играх сборной своей страны.

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