"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Алла Пугачева и Максим Галкин часто отдыхают в Юрмале, где проживает гостеприимная Лайма Вайкуле. Однако лето 2020-го внесло свои коррективы для многих отпускников, и Примадонна также осталась в своем поместье в деревне Грязь.

Но поклонники решили порадовать свою любимицу пляжным фото и нашли в архивах ее снимок в купальнике, который супруг Максим Галкин сделал во время отдыха летом 2019-го года в Латвии. К этому времени звезда заметно похудела, и ее благоверный явно гордился формами своей возлюбленной.

На фото Алла Борисовна предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку, сильно впечатлив своими изгибами поклонников.

«Очень эротично сфотографировалась!», «Какая фигура! Просто обомлеть!», «Невероятно! И ей за 70? Как так!?», «Ох, мне 40, а живот в два раза больше», «Какие красивые бедра», «Наша королева, неподражаемая Алла, невозможно быть такой красивой и очаровательной», «Слишком красивая! Как повезло Максиму!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Особый восторг у них вызвал тот факт, что Максим подписал, что делал фото тайком — то есть, оно явно не было постановочным, и Пугачева специально не готовилась к съемка, все происходило в настоящем, «натуральном» виде.

Напомним, ранее певица посоветовала поклонникам «жить мгновением». Очевидно, для нее залогом молодости являются подрастающие дети с Максимом Галкиным — Гарри и Лиза.

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