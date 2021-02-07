27.73 / 27.90 33.16 / 33.47
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

18:35 7 февраля 2021
Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин часто отдыхают в Юрмале, где проживает гостеприимная Лайма Вайкуле. Однако лето 2020-го внесло свои коррективы для многих отпускников, и Примадонна также осталась в своем поместье в деревне Грязь.

Но поклонники решили порадовать свою любимицу пляжным фото и нашли в архивах ее снимок в купальнике, который супруг Максим Галкин сделал во время отдыха летом 2019-го года в Латвии. К этому времени звезда заметно похудела, и ее благоверный явно гордился формами своей возлюбленной.

На фото Алла Борисовна предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку, сильно впечатлив своими изгибами поклонников.

«Очень эротично сфотографировалась!», «Какая фигура! Просто обомлеть!», «Невероятно! И ей за 70? Как так!?», «Ох, мне 40, а живот в два раза больше», «Какие красивые бедра», «Наша королева, неподражаемая Алла, невозможно быть такой красивой и очаровательной», «Слишком красивая! Как повезло Максиму!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Особый восторг у них вызвал тот факт, что Максим подписал, что делал фото тайком — то есть, оно явно не было постановочным, и Пугачева специально не готовилась к съемка, все происходило в настоящем, «натуральном» виде.

Напомним, ранее певица посоветовала поклонникам «жить мгновением». Очевидно, для нее залогом молодости являются подрастающие дети с Максимом Галкиным — Гарри и Лиза.

1128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

тина кароль

"Больше этого не стесняюсь": Тина Кароль сделала важное признание

лисица

"Узнал тебя, хитрый FOX": Олег Винник рассказал, что помогло ему угадать человека под маской Лисы

Василий Лановой

Кинулась к гробу и стала целовать защитное стекло: на похоронах Ланового объявилась его тайная внучка

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер