"Редкая дичь": Евгений Клопотенко рассказал, как готовил член оленя

Телеведущий, шеф-повар и победитель «МастерШеф» на канале СТБ Евгений Клопотенко любит делиться в своем Instagram редкими рецептами, а также рассказами о необычных продуктах, с которыми ему приходилось иметь дело.

Но на прошлой неделе Евгений, похоже, превзошел сам себя, рассказав о том, как однажды ему пришлось изрядно повозиться с членом оленя, которого лично подстрелил на охоте су-шеф Игорь.

«Ты же всегда разную дичь просишь привезти», — передал Клопотенко диалог с коллегой.

По его словам, тогда он понял, что его эксперименты на кухне действительно часто требуют необычных ингридиендов вроде кроличьих языков, бараньих голов или коровьего вымени.

В конце-концов ресторатор решился приготовить деликатес, причем в процессе тот увеличился вдвое. Пробовать также пришлось самому. Вкус получившегося продукта Клопотенко сравнил с шинами своего авто (оказывается, их он тоже пробовал).

«Мораль этой истории такова: люди настолько привыкли к ненормальным решениям с моей стороны, что иногда ожидают от меня того, с чем даже мое сознание не способно смириться», — резюмирует кулинар-экспериментатор.



Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта «МастерШеф» на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов. Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Летом 2020 года в интервью «ФАКТАМ» именитый шеф рассказал о собственном «рецепте счастья».

Фото Instagram Евгения Клопотенко

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