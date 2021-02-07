27.73 / 27.90 33.16 / 33.47
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Паломница от Онуфрия: Оксана Марченко начала снимать себя в фильме об УПЦ

20:25 7 февраля 2021
Оксана Марченко с мужем

Известная в прошлом телеведущая и супруга нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко анонсировала выход своего нового телевизионного проекта «Паломница». На этот «духовный подвиг» ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.

По словам телеведущей, программа была снята в жанре авторского кино.

«Эти фильмы о главном — о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное — получить ответы», — написала она.

О проекте Марченко рассказала в Facebook, посетовав, что фильмы должны были выходить на телеканале «ZIK», который оказался под санкциями.

Таким образом, теперь создателям проекта пришлось искать для него новую площадку.

Тизер Марченко уже доступен на платформе YouTube.

Тизер, который длится менее полминуты, начинается с кадров, где Марченко едет на BMW с номерами «Паломница». На авто она подъезжает к церкви и заходит внутрь, чтобы поставить свечку.

Напомним, украинский антикоррупционер призвал США ввести санкции не только против Виктора Медведчука, но и против Оксаны Марченко.

826

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

тина кароль

"Больше этого не стесняюсь": Тина Кароль сделала важное признание

лиза галкина

Не пирожки, а шампанское и конфеты: Лиза Галкина как Красная Шапочка разнесла подарки жителям деревни Грязь

лисица

"Узнал тебя, хитрый FOX": Олег Винник рассказал, что помогло ему угадать человека под маской Лисы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер