Паломница от Онуфрия: Оксана Марченко начала снимать себя в фильме об УПЦ

Известная в прошлом телеведущая и супруга нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко анонсировала выход своего нового телевизионного проекта «Паломница». На этот «духовный подвиг» ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.

По словам телеведущей, программа была снята в жанре авторского кино.

«Эти фильмы о главном — о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное — получить ответы», — написала она.

О проекте Марченко рассказала в Facebook, посетовав, что фильмы должны были выходить на телеканале «ZIK», который оказался под санкциями.

Таким образом, теперь создателям проекта пришлось искать для него новую площадку.

Тизер Марченко уже доступен на платформе YouTube.

Тизер, который длится менее полминуты, начинается с кадров, где Марченко едет на BMW с номерами «Паломница». На авто она подъезжает к церкви и заходит внутрь, чтобы поставить свечку.

Напомним, украинский антикоррупционер призвал США ввести санкции не только против Виктора Медведчука, но и против Оксаны Марченко.

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