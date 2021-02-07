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Шоу-бизнес

"Натуля-воображуля": Королева в коротком мини очаровала поклонников изгибами точеной фигуры

20:59 7 февраля 2021
Наташа Королева

Похоже, певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко уже «отошли» от треволнений, вызванные скандалом с «любовницами» мужчины, и пытаются вовсю наверстать упущенное. Так, в начале января супруги выпустили совместный трек под названием «Гори, гори», а затем сняли на него клип на Занзибаре, где снимались в реалити-шоу «Племя».

Фанаты пары высоко оценили новое творчество артистки и танцора, именно поэтому в течение небольшого промежутка времени видеоролик набрал миллионные просмотры в Сети.

Также Наташа и Сергей постоянно участвуют в различных шоу и телепроектах, которые наверняка приносят им «копеечку».

Вероятно, поэтому певица все чаще появляется на публике в хорошем настроении, излучая радость и оптимизм.

Так, на днях на одной из фан-страниц певицы в Instagram появился ролик, на кадрах которого Королева готовится выходить на сцену. Артистка выбрала искрящееся золотистое мини-платье с кистями, которые выгодно подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Она изящно порхает по коридору, делая различные движения и даже танцевальные па, производя самое приятное впечатление на оператора и, конечно на фанатов.

«Умница и красавица!», «Натуля-воображуля», «Наташа, ты красива как куколка», «Какая кукла, вся точёная просто», «Прелесть», «Радость и услада глаз! Вся позитивная, просто супер!» «Наташа очаровательна!», — пишут фолловеры на странице.

Напомним, во время недавних съемок шоу «Племя» певица открыла для себя новый секрет стройности.

Фото КиноАфиша

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