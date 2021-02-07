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Шоу-бизнес

"На похудеть к лету" остается 114 дней: Дима Комаров похвастался спортивными достижениями

22:03 7 февраля 2021
Дмитрий Комаров

Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся в Украину, отсняв часть материала, и сразу же принялся активно приводить тело в порядок — все-таки рядом молодая жена, королева красоты!

В Instagram Дмитрий признался, что летом любит бегать по лесу, а в остальное время года предпочитает занятия в спортклубе — на беговой дорожке и на тренажерах.

Телеведущий признался, что в юности, с 15 до 17 лет, занимался силовыми видами спорта почти профессионально, с тренером

«Работал в основном со „свободными весами“ (штанги и гантели). В 16 лет, например, дошел в становой тяге до 112 с лишним килограммов, чем тогда страшно гордился. Шел к этому долго, каждую неделю добавляя по несколько сотен граммов», — рассказал он свою спортивную историю.

Тем не менее, когда после школы он увлекся фотографией и журналистикой, со спортом пришлось попрощаться, и теперь, играя, разминаться «полтинником», он уже не может, предпочитая «прогонять» на современных тренажерах все группы мышц, чтобы быть в тонусе и чувствовать себя лучше.

«Напоминаю, что на „похудеть к лету“ остается 114 дней», -завершает свой пост Дмитрий, сопроводив его тремя смайликами.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Комаров открыл секрет, как испытывает в экспедиции за год столько эмоций, сколько в обычной жизни не получишь за 10 лет.

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