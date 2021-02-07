Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Максиму Галкину было всего 25 лет, когда у него завязались отношения с Аллой Пугачевой. Но до этого времени у юноши также случались романы, о которых он, правда, не любит много распространяться.

Об этом пишет Boom.

Издание утверждает, что первой возлюбленной Максима стала девочка Юлия Бусиль. Они встречались целых два года, но затем их дороги разошлись навсегда.

Затем Галкин поступил в Российский государственный гуманитарный университет, где изучал сразу 4 языка, да еще и делал первые шаги в комедийном жанре. После того как на одном из выступлений Максима заприметил Михаил Задорнов, юный юморист начал покорять телевидение.

Именно работая на телевидении, у артиста завязались первые взрослые отношения. Галкин начал ухаживать за ведущей Анастасией Чернобровиной. Поначалу между ними пробежала искра. Пару часто замечали на свиданиях. Но потом что-то таки не заладилось, и звезды расстались. Девушка утверждала, что Максим «мужчина не ее романа».

Следующей избранницей Галкина снова стала телеведущая, да еще и модель, и поп-певица Елена Галицына. Рома быстро перерос в серьезные отношения. Юморист даже посетил с возлюбленной ее родину, Беларусь. Но потом снова что-то как-то не заладилось, и пара распалась.

На заре карьеры Галкину даже приписывали роман с коллегой по цеху, юмористом Сергеем Дроботенко.

Но спустя годы все убедились в искренности и силе чувств между Галкиным и Пугачевой. Подумать только, они вместе с 2001 года. Многие без разницы в возрасте распадаются, не прожив вместе и пары лет. А Максим с Аллой вместе уже почти 20 лет, и каждый день вдохновляют друг друга на новые свершения.

Ну, а два маленьких доказательства этой любви, двойняшки Лиза и Гарри, уже успели полюбиться публике едва не сильнее, чем их звездные родители.

Фото: BOOM

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