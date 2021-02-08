Еле переживший ковид Иосиф Пригожин поделился злоключениями

Продюсер Иосиф Пригожин, попавший в скандальную историю с якобы угрозами музыканту Сергею Шнурову, переболел коронавирусом.

По его словам, болезнь протекала очень тяжело. Так что после выздоровления он отметил второй день рождения.

Пригожин пишет, что с самого начала пандемии они с Валерией отнеслись к проблеме коронавируса со всей серьезностью — соблюдали изоляцию, предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть. Даже уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности. Но все же оба заболели.

Валерия перенесла инфекцию легко, практически на ногах.

У Пригожина первая неделя болезни тоже прошла довольно спокойно, но затем он вдруг стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Его госпитализировали.

«И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне ещё крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапиии, выводящей меня из цитокинового шторма. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил», — написал Пригожин.

Он опубликовал в соцсети фото из больницы в Дубае.

Продюсер поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь, друзей за оказание и свою супругу за любовь.

«Берегите себя и тех, кто вам дорог. Буду трижды счастлив, если моя история поможет кому-то сохранить жизнь и здоровье», — отметил Пригожин и разрекламировал российскую вакцину от коронавируса.

Напомним, Иосиф Пригожин — фигурант базы «Миротворца» как пособник российских оккупантов и нарушитель государственной границы Украины. Он вместе своей супругой Валерией поддерживает политику президента Путина в отношении Украины.

Фото Instagram/prigozhin_iosif

464

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter