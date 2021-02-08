Лиам Нисон в «Заступнике» и Тиль Швайгер в «Небеса подождут»: что посмотреть в кино с 11 февраля

В четверг, 11 февраля, в украинский прокат выходят семь новых фильмов. Отсутствие среди новинок мелодрам и романтических комедий в канун Дня святого Валентина вынудило владельцев кинотеатров 14 февраля добавить в репертуар уже известные зрителю картины «После» и «После ссоры». О них можно прочитать в заключительной части этого обзора. Поклонников творчества Дэвида Боуи может заинтересовать картина об этом легендарном музыканте «Дэвид Боуи: История человека со звезд». Для семейного просмотра прокатчики приготовили немецкий фильм «Маленькие волшебницы». Еще одна картина из Германии — «Небеса подождут» — привлекает внимание участием в ней Тиля Швайгера. Герой боевиков Лиам Нисон тряхнул стариной в «Заступнике». Лауреат двух «Оскаров» и множества других кинопремий Хилари Суонк снялась в триллере для взрослых «Фатальная встреча». Любителей ужастиков ждут сразу две премьеры — «Звонок на тот свет» и «Проклятый дом 4».

«Дэвид Боуи: История человека со звезд»

(оригинальное название Stardust, известен в интернете как «Дэвид Боуи: Человек со звезды») (12+, Великобритания — Канада, IFC Films, биографическая драма, бюджет — 5,5 миллиона долларов)

После огромного успеха фильмов «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри и «Рокетмен» об Элтоне Джоне кинематографисты бросились снимать картины о других знаменитых музыкантах. Это типично для Голливуда. Нужно выжать из популярной темы все до капли и как можно быстрее. История Дэвида Боуи напрашивалась, чтобы ее рассказали одной из первых. Легендарный рок-музыкант, новатор, автор множества песен, которые оказали большое влияние на несколько поколений исполнителей умер 10 января 2016 года на 70-м году жизни. Его музыка завораживает по сей день. Боуи был талантливым актером и снялся в нескольких фильмах. Он известен как художник и коллекционер произведений искусства. Его сексуальность вызывает жаркие споры даже после смерти артиста. Казалось, это богатейший материал для фильма!

Однако британский режиссер и сценарист Гэбриел Рейндж («Смерть президента») не смог им воспользоваться в полной мере. Наследникам Боуи сразу не понравился сценарий, и они запретили создателям картины использовать песни Дэвида в его собственном исполнении. Рейнджу пришлось брать так называемые «каверы». Поэтому поклонники Боуи не услышат голос своего кумира в фильме. Рейндж сосредоточился на раннем этапе творчества музыканта, его поездке в США в 1971 году и том, как Дэвид придумал себе alter ego — Зигги Стардаста. Этот персонаж стал культовым и занимает особое место в поп-культуре XX века.

Главную роль в картине исполнил британский музыкант Джонни Флинн. Он снимался в сериалах «Гений» об Альберте Эйнштейне и Пабло Пикассо. Премьера фильма состоялась в октябре 2020 года на международном кинофестивале в Сан-Диего (США). Картина получила очень низкие оценки. Сайт-агрегатор Metacritic, оценивающий фильмы на основании мнения профессиональных кинокритиков, выставил ленте Рейнджа рейтинг 35%. Агрегатор Rotten Tomatoes, учитывающий также мнение простых зрителей, определил рейтинг не выше 16%.

«Заступник»

(оригинальное название The Marksman, известен в интернете как «Стрелок») (12+, США, Open Road Films, боевик, триллер, бюджет — 23 миллиона долларов)

Главный герой фильма — бывший морской пехотинец. Он живет на границе США и Мексики, отслеживая ее нарушителей. Однажды ему приходится ввязаться в перестрелку, чтобы защитить женщину и ребенка, которых преследовали головорезы из наркокартеля. Женщина погибла. Мальчик рассказал, что у него есть родственники в Чикаго. Бывший морпех с большой неохотой соглашается отвезти ребенка туда. Но главарь картеля объявляет охоту на мальчика и его неожиданного заступника…

Снял фильм американский режиссер и продюсер Роберт Лоренц. Он известен своими совместными работами с Клинтом Иствудом, трижды номинировался на премию «Оскар» за картины «Таинственная река», «Письма с Иводзимы», «Снайпер». Главную роль исполнил неувядающий Лиам Нисон («Заложница», «Воздушный маршал», «Честный вор»). Популярный актер много раз заявлял, что больше не будет сниматься в боевиках, но слово не держит к радости многочисленной армии поклонников. В американский прокат «Заступник» вышел 15 января и собрал 11,6 миллиона долларов, причем 46% зрителей заявили, что настоятельно рекомендуют посмотреть фильм своим знакомым.

«Небеса подождут»

(оригинальное название Gott, du kannst ein Arsch sein, известен в интернете как «Бог, какой ты придурок») (12+, Германия, Cactus Films, комедия, мелодрама)

Действие фильма происходит в Германии. Девушка, окончив школу, узнает, что у нее рак в тяжелой форме. Она бежит из больницы, решив получить от жизни все за то короткое время, что ей осталось. Она отправляется в путешествие на машине с неожиданным попутчиком…

Главные роли исполнили Синье Ирслингер и Тиль Швайгер. Присутствие Швайгера в картине еще сильнее подчеркивает вторичность сценария и его сходство с оригиналом — культовым фильмом «Достучаться до небес», в котором Тиль блестяще сыграл в начале своей актерской карьеры. В немецком прокате картина собрала 2,1 миллиона долларов.

«Маленькие волшебницы»

(6+, Германия, Dor Film Produktionsgesellschaft, фэнтези, комедия)

Фильм снят по мотивам популярной в Германии серии книг для детей «Сестры Спрайт» писателя Шеридана Винна. Четыре сестры Флора, Марина, Фрэйм и Скай живут с родителями в красивом фамильном замке. Девочки учатся в обычной школе, посещают кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что сестры обладают особым даром, унаследованным от предков…

Снял фильм Свен Унтервальдт («Помогите, я уменьшил свою училку!»). В немецком прокате картина собрала 1,5 миллиона долларов.

«Фатальная встреча»

(оригинальное название Fatale, известен в интернете как «Опасный соблазн») (16+, США, Lionsgate, триллер)

Главный герой фильма — успешный бизнесмен Деррик, который вместе с другом создал в Лос-Анджелесе агентство, продвигающее молодых талантливых цветных спортсменов. Партнер хочет продать их фирму крупной компании, но Деррик против. Кроме того, у него возникли проблемы с женой, их брак трещит по швам. Оказавшись в Лас-Вегасе, Деррик по совету друга знакомится в баре с женщиной и изменяет жене. Вернувшись в Лос-Анджелес, он хочет сохранить эту интрижку в тайне. Ночью в его дом вламывается грабитель. Деррик вызывает полицию. Неожиданно детективом оказывается… незнакомка из Лас-Вегаса!

Снял фильм Деон Тейлор («Черное и синее»). Главные роли исполнили Майкл Или («Песни о любви») и обладательница двух «Оскаров» Хилари Суонк («Парни не плачут» и «Малышка на миллион»). Фильм получил противоречивые оценки критиков, но зрителям понравился. В американском прокате собрал 5,8 миллиона долларов.

«Звонок на тот свет»

(оригинальное название The Call, известен в интернете также как «Проклятие Лауры: Завещание» и «Звонок из подземелья») (16+, США, Cinedigm, ужасы)

Действие фильма происходит в США в 1987 году. Группа старшеклассников сделала предметом своих насмешек пожилую женщину. Подростки называют ее ведьмой. Женщина умирает при странных обстоятельствах, оставив завещание. У нее оказалось неплохое наследство — 2,5 миллиона долларов! И получит деньги тот из подростков, кто рискнет позвонить по мобильному телефону, достав его в назначенное время из гроба умершей…

Снял картину американский режиссер и актер Тимоти Вудворд-младший («Последнее желание»). Главные роли исполнили звезда серии ужастиков «Астрал» Лин Шэй, звезда серии ужастиков «Пила» Тобин Белл, а также молодые актеры Честер Рашинг, Эрин Сандерс, Майк Мэннинг. В США фильм вышел в прокат ограниченным числом копий в октябре 2020 года и собрал 791 тысячу долларов.

«Проклятый дом 4»

(18+, Великобритания, Devilworks, ужасы)

Поселившийся в старинном шотландском замке писатель сосредоточен на работе над своей новой книгой. Его заскучавшая дочь развлекается тем, что исследует дом, таящий немало секретов. В результате она становится жертвой проклятия, которое живет в стенах замка.

Сняли фильм братья Фионн и Тоби Уоттсы. Они же написали сценарий. Главные роли исполнили Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди. Критики положительно отзываются о фильме. При всех недостатках сценария отмечается, что Уоттсам удалось прекрасно воссоздать на экране атмосферу готических романов, которые всегда были популярны в английской литературе.

«После»

(12+, США, Aviron Pictures, мелодрама, бюджет — 14 миллионов долларов)

Фильм поставлен по мотивам одноименного бестселлера американской писательницы Анны Тодд. Она является автором серии книг, написанных по мотивам песен популярной группы One Direction. Один из участников группы Гарри Стайлз стал прототипом для персонажа по имени Хардин Скотт. Книга Тодд «После» впервые была выложена на социальной платформе Wattpad (интернет-сообщество, объединяющее любителей литературы и молодых писателей, у которых нет средств для публикации своих произведений в бумажном виде) и стала одной из самых популярных.

За экранизацию взялась режиссер-дебютант Дженни Гейдж. Главные роли исполнили 21-летняя австралийская актриса Джозефин Лэнгфорд («Бойся своих желаний») и ее ровесник, британский актер Хиро Файнс-Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). В США фильм вышел в прокат 12 апреля 2019 года и собрал 69,7 миллиона долларов.

«После ссоры»

(оригинальное название After We Collided, в интернете известен как «После. Глава 2») (12+, США, Voltage Pictures, мелодрама)

«После ссоры» — это продолжение фильма «После». Первая часть была основана на одноименном бестселлере 2014 года американской писательницы Анны Тодд. Примечательно, что книгу относят к жанру «новой литературы для взрослых». В таких романах главными героями обычно являются молодые люди не старше 30 лет. Содержание наполнено чувственными сценами, граничащими с эротикой. Отметим также, что в американском прокате «После ссоры» запрещен к просмотру зрителями до 16 лет. В украинском прокате возрастной ценз снизили до 12 лет.

Главные герои — Тесса и Хардин. Они любят друг друга, но постоянно молодой человек уже несколько раз давал девушке веский повод не доверять ему…

Снял фильм Роджер Камбл, известный специалист по созданию картин данного жанра. Достаточно вспомнит его «Жестокие игры» и «Просто друзья». Главные роли снова исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Трейлеры фильмов, которые вышли в прокат в украинских кинотеатрах на прошлой неделе, смотрите здесь.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter