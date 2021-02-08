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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин разразился «отборной» руганью в адрес Сергея Шнурова

12:22 8 февраля 2021
Пригожин и Шнуров

Переболевший коронавирусом российский продюсер Иосиф Пригожин продолжает конфликтовать с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Недавно он нецензурной бранью заявил о безразличии к Шнурову, а также назвал певца слюнтяем, у которого нет мужской чести и достоинства.

«Мне он… Вот можно слово? Напишите слово, как он любит: мне он … „глубоко безразличен“. Я вообще не знаю, кто это. Мне он вообще … Вот для меня он просто трусливое, мерзкое говно. Он вообще к жизни, к рок-н-роллу и к мужским чести и достоинству — у него это отсутствует, просто понятия. Как Путин сказал, когда про дом его говорили: „девочки, вы чё там?“ Дешёвая девочка просто, слюнтяй, вонючка. Просто недостоин даже моего внимания. Я вычеркнул этого человека из записной книжки», — такую тираду произнес Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иосиф Пригожин также сообщил, что не интересуется ходом дела по иску Шнурова к нему и вычеркнул музыканта из своей жизни.

Напомним, как Шнурова, так и Пригожина внесли в «Чистилище» «Миротворца». Оба нарушали государственную границу Украины. Пригожин также подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина в Украине и в Крыму.

Фото ytro.ru/

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