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Шоу-бизнес

Мать провалившейся на «Голосі» внучки Ющенко рассказала о «злой шутке»

2:33 9 февраля 2021
Доменика Ющенко

После того, как внучке третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменике в песенном шоу «Голос країни» не удалось «развернуть» к себе тренеров, ее мать, Виталина Ющенко, связала это с растерянностью и волнением.

«Ну что же, мечта дочери осуществилась, она попала на отбор шоу „Голос країни“, о котором мечтала долгих семь лет. Растерялась, да и волнение дало о себе знать», — пишет дочь Виктора Ющенко в Instagram.

Отметив, что все приходит с опытом, и что это только первая ступень к успеху, она добавила: «Первый раз на большой сцене и перед такой важной аудиторию сыграл свою злую шутку».

Напомним, что Доменика выступала с хитом группы Kazka «Плакала». Девушке предложили приходить на шоу в следующем году, но несмотря на это, она считает, что победила — вышла на большую сцену, о чем долго мечтала.

Девушка говорила, что мечтает о том, чтобы ее дедушка, Виктор Ющенко, увидел свою внучку на сцене и гордился ею. «У меня есть, с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны», — отмечала она.

Фото со странички Виталины Ющенко в соцсетях.

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