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Шоу-бизнес

«Обращусь к врачу»: Андрей Данилко шокировал поклонников откровенным признанием

13:15 8 февраля 2021
Андрей Данилко

Андрей Данилко шокировал откровенным признанием в третьем выпуске шоу «Маска». Звездный детектив заявил, что не может спать из-за проекта и даже намерен обратиться за помощью к медикам. В такое состояние его ввели участники шоу своими перевоплощениями и костюмами. Угадывать, кто же скрывается под ними, Андрею очень сложно.

Никто и предположить не мог, что под образом Лисицы скрывается танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.

Данилко никогда бы не подумал, что Алена может так петь. Загадочные маски окончательно его запутали. Артист даже признался, что из-за постоянных размышлений не может спать.

«Друзья, я, наверное, сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал об этих масках. Никогда не мог подумать, что я так „включусь“. Мне реально интересно!» — признался Андрей Данилко.

А еще он рассказал, что с радостью принял бы участие в проекте в роли знаменитости под маской. «Мне бы там, наверное, было еще интереснее. Я так бы менял голоса! Но никто не предлагал», — поделился Данилко в эфире канала «Украина».

Напомним, после третьего выпуска шоу, в котором Оля Полякова назвала Тину Кароль «Главной плакальщицей страны» разгорелся скандал. Из-за критики в сети певице пришлось извиниться перед коллегой. Тина ответила обидчице в сети.

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