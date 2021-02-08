Дана Борисова прокомментировала слив интимного видео

После того, как в сети появилось видео с обнаженной самоудовлетворяющейся блондинкой, очень похожей на 44-летнюю российскую телеведущую Дану Борисову, ведущая рассказала, кто может иметь отношение к обнародованию этого ролика.

«Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня, — цитирует Борисову „Фан“. — В общем-то, скорее всего, это на самом деле я. Но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7−8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики».

Борисова заявила, что такую прическу «не носит сто лет» и что не видит ничего страшного в опубликованном видео. Мол, такое поведение было «следствием опасных экспериментов» с наркотиками, о чем она неоднократно рассказывала.

Ведущая не исключает, что в сеть видео слила актриса Анна Калашникова, с которой у нее давний конфликт. Он связан с тем, что Борисова, рассказывавшая о своей наркозависимости, упоминала ряд известных личностей, в том числе и актрису.

Более того, в недавнем телеинтервью Калашникова «заявила дословно, что Борисова, мол, присылала ей сиськи-письки». В ответ телеведущая тоже «многое наговорила и компромат на нее выложила», о чем совершенно не жалеет: «Выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним».

Дана Борисова также заявила, что свое прошлое она «приняла и любит» — мол, без него она не была бы тем человеком, которым является сейчас. Вместе с тем, она не согласна, что это видео связывают с похожим, на котором фигурирует капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба.

«Я не Новый Дзюба. Мой видос уже „с бородой“, ему много лет, и он давно потерял актуальность», — заявила телеведущая.

Напомним, что, согласно украинской Википедии, Дана Борисова неоднократно нарушала закон Украины, незаконно посещая временно оккупированную Россией территорию Крыма. В 2019 году ей запретили въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, что скандал с Артемом Дзюбой разгорелся осенью 2020 года. Тогда в сеть слили интимное видео, которое, вероятно, было снято в 2019 году.

Фото Даны Борисовой из социальных сетей.

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