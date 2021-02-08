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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева показала возлюбленного

13:59 8 февраля 2021
Ирина Горбачева

Российская актриса и блогер Ирина Горбачева, у которой роман с украинским музыкантом Антоном Савлеповым, показала их совместное фото.

Горбачева сфотографировалась в обнимку с Савлеповым, лицо которого закрыто маской — фото она выложила в Instagram.

Ирина Горбачева — уроженка Украины. Она родилась в Жданове Донецкой области. Живет и работает в России, обладательница нескольких кино- и театральных премий, в том числе «Золотая маска» (2016), статуэток «Ника» и «Золотой орел» (2018).

Антон Савлепов — украинский музыкант, экс-солист группы «Quest Pistols», а сейчас — участник группы «Агонь». В 2016 году он был в жюри седьмого сезона талант-шоу «X-Фактор».

Кстати, Ирина Горбачева снялась в одном из клипов группы «Агонь», в котором музыканты иронизировали над 90-ми.

Актриса развелась со своим мужем, Григорием Калининым, более 8 лет назад из-за измен «благоверного». Об отношениях «на стороне» она узнала, прочитав его переписку в социальной сети. Она признавалась, что тяжело и долго переживала разрыв, даже обращалась к психологу.

Фото Ирины Горбачевой из социальных сетей.

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