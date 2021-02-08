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Шоу-бизнес

«Рожаете?» Поза Насти Каменских на семейных посиделках разгорячила подписчиков

4:28 9 февраля 2021
Настя Каменских

Певица Настя Каменских показала фолловерам фото с домашних посиделок и тут же нарвалась на критику за «отличную» для общения с близкими позу.

«Посиделки дома с близкими, разговоры обо всем на свете и такой уют. Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь. Именно близкие люди заряжают нас удивительной энергией и дарят такие неповторимые эмоции, от которых просто вырастают крылья! Поэтому время с ними — самое бесценное», — пишет певица в Instagram.

Этот пост она проиллюстрировала фото с домашними. Сама Настя Каменских сидит на диване, широко расставив ноги, и прикрывает «стратегическое место» подушкой.

Именно за позу Настя Каменский получила замечания от подписчиков.

Ранее Настя Каменских показала фотографию мамы, помогавшей ей готовиться к вечеринке, на которую она позвала родственников и друзей. Несмотря на то что Лидии Петровне «перевалило» за 65 лет, она прекрасно выглядит.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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