«Холостяк» Заливако впечатлил «руками-базуками»

Герой романтического шоу «Холостяк» Михаил Заливако, который ранее показал спортивный торс, теперь удивил подписчиков «руками-базуками». Фото он разместил в своем Instagram.

На снимке запечатлены посиделки в одном из заведений.

«Спасибо, было весело», — написал Михаил Заливако.

На снимке он одет в футболку с короткими рукавами, которые не скрывают наличие мощных бицепсов. Мышцы Заливако столь объемные, что напоминают «руки-базуки» блогера Кирилла Терешина, который достиг такого эффекта, вкалывая вазелин.

Сходство отметили в комментариях фолловеры: «Вот это руки — базуки», «Эти руки не для скуки, а улыбки заражают позитивом».

Напомним, Михаил Заливако рассказал о самом дерзком поступке в своей жизни — оказывается, он совершил кражу.

Фото из Instagram Михаила Заливако

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