Экс-футболист сборной России разозлил Анну Семенович советом "отрезать сиськи"

Бывший футболист российских клубов «Спартак» и «Зенит» Владимир Быстров позволил себе оскорбительное заявление в адрес бывшей фигуристки, экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он выразил мнение, что если бы Семенович захотела достичь высот в фигурном катании, то «отрезала бы *и*ьки».

Конечно, Семенович не стерпела обиды и ответила Быстрову в Instagram, назвав его аморальным мужчиной.

«Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам — отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, я должна была отрезать *и*ьки… Мне кажется, это поведение аморального мужчины», — сказала она, поинтересовавшись также, почему такие крупные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом вообще пишут.

«Почему моя грудь вам всем до сих пор не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса», — напомнила она.

В конце своей отповеди экс-солистка «Блестящих» предположила, что Быстрову тоже стоило бы что-то отрезать, «чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов».

Владимиру Быстрову — 37 лет, он является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом России в составе «Зенита» и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Напомним, в декабре Семенович решила подать в суд на предпринимателя, решившего начать выпуск десертов «Прелести Анны» (в форме женской груди).

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